Писатель Дмитрий Быков* закрыл бизнес в России

Налоговые органы якобы ликвидировали ИП писателя и журналиста Дмитрия Быкова* в России после соответствующего заявления с его стороны. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в соцсети.

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— Налоговая ликвидировала его ИП после получения от писателя соответствующего заявления. Быков* закрыл свое юрлицо, по которому он участвовал в тендерах на исполнение собственных выступлений в театрах Москвы и других городов Необъятной, — написал Telegram-канал Mash.

Минюст РФ включил Быкова* в список иноагентов в 2022 году. Позже Никулинский суд столицы оштрафовал писателя за отсутствие отметки о своем статусе в видеоролике на YouTube. Суд признал Быкова* виновным по административной статье и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста России.