Ефремов намерен заняться здоровьем после освобождения из колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после выхода из колонии планирует сосредоточиться на лечении. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщил его адвокат Юрий Падалко.

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По словам защитника, у Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, требующая специализированной терапии из-за риска тяжелых последствий.

— Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход, — заявил Падалко.

Кроме того, близкие к актеру источники рассказали, что сразу по возвращении домой Ефремов собирается посетить церковную службу, передает «КП».

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Из 7,5 года в колонии артист отсидел только четыре года. Причиной стала трагедия, произошедшая в июне 2020 года в Москве. Тогда в центре города по вине Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель фургона.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила, что за время пребывания в колонии Михаил Ефремов мог заработать около 235 тысяч рублей.