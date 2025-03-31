Мурашко поддержал идею увеличения возраст молодежи до 44 лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет как рациональное и поддержал его внедрение.

Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, при этом людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

"Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем", - ответил Мурашко на вопрос об отношении к нововведению ВОЗ.

Согласно федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации", молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.