В России заявили о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов

В некоторых регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы. Риски их появления оценил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин, передает РИА Новости.

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По словам Гребенкина, в ряде городских и сельских поселений сформировалось плотное заселение моноэтнических групп, которых привлекли к работе преимущественно в сферах торговли, строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности.

«Это формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», — заявил замсекретаря Совбеза.

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывают иностранцы, которые находятся в России незаконно — превысили сроки легального пребывания или не выехали за пределы страны после принятия решений об их административном выдворении.