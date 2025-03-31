«Ваше благородие, госпожа удача». Как снимали «Белое солнце пустыни»

Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». На роль таможенника Верещагина режиссер пригласил харизматичного актера Павла Луспекаева, который незадолго до этого вынужден был уволиться из театра, поскольку из-за тяжелой болезни у него были ампутированы части ступней и пальцы на ногах. Режиссер предложил переделать сценарий, чтобы в кадре Верещагин мог опираться на костыль. Но актер категорически отказался от этой идеи и даже все трюки в фильме исполнил сам. Тем не менее сценарий все-таки был изменен непосредственно под фактуру актера: по первоначальной задумке Верещагин был никчемным человеком, пристрастившимся к алкоголю, но на экране воплотился образ богатыря.