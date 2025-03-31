«Ваше благородие, госпожа удача». Как снимали «Белое солнце пустыни»

Александр Котлеткин
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Муса Дудаев (Рахимов) и Анатолий Кузнецов (Сухов) в фильме «Белое солнце пустыни». В 1960-е годы в мировом кинематографе – во многом благодаря итальянскому кино – вновь стал популярным вестерн. В Советском Союзе тоже заинтересовались жанром, в котором есть погони, скачки, перестрелки, благородные герои и злодеи. В результате в нашей стране появился истерн, где главными героями стали не ковбои, а участники Гражданской войны. Например, в 1967 году с невероятным успехом у публики на экраны вышел фильм «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна. После этого руководители Экспериментальной творческой киностудии «Мосфильма» Григорий Чухрай и Владимир Познер решили повторить успех и создать «советский вестерн», действие которого происходит в период Гражданской войны в Средней Азии.
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Муса Дудаев (Рахимов) и Анатолий Кузнецов (Сухов) в фильме «Белое солнце пустыни». В 1960-е годы в мировом кинематографе – во многом благодаря итальянскому кино – вновь стал популярным вестерн. В Советском Союзе тоже заинтересовались жанром, в котором есть погони, скачки, перестрелки, благородные герои и злодеи. В результате в нашей стране появился истерн, где главными героями стали не ковбои, а участники Гражданской войны. Например, в 1967 году с невероятным успехом у публики на экраны вышел фильм «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна. После этого руководители Экспериментальной творческой киностудии «Мосфильма» Григорий Чухрай и Владимир Познер решили повторить успех и создать «советский вестерн», действие которого происходит в период Гражданской войны в Средней Азии. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни». Первый вариант сценария под названием «Басмачи» писали Андрей Михалков-Кончаловский и Фридрих Горенштейн. Но работа не понравилась руководству студии. Тогда за дело взялся Валентин Ежов, до этого участвовавший в написании сценария фильма «Дворянское гнездо» Михалкова-Кончаловского. К работе он привлек Рустама Ибрагимбекова, поскольку тот лучше мог описать события на Востоке. Завязкой для сюжета послужила история, рассказанная сценаристам ветераном Гражданской войны, который участвовал в боях в Средней Азии, о том, как басмач, убегая, оставил в пустыне на произвол судьбы свой гарем. Один из вариантов сценария так и назывался — «Спасите гарем».
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Кадр из фильма «Белое солнце пустыни». Первый вариант сценария под названием «Басмачи» писали Андрей Михалков-Кончаловский и Фридрих Горенштейн. Но работа не понравилась руководству студии. Тогда за дело взялся Валентин Ежов, до этого участвовавший в написании сценария фильма «Дворянское гнездо» Михалкова-Кончаловского. К работе он привлек Рустама Ибрагимбекова, поскольку тот лучше мог описать события на Востоке. Завязкой для сюжета послужила история, рассказанная сценаристам ветераном Гражданской войны, который участвовал в боях в Средней Азии, о том, как басмач, убегая, оставил в пустыне на произвол судьбы свой гарем. Один из вариантов сценария так и назывался — «Спасите гарем». 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
Оператор Эдуард Розовский и режиссер Владимир Мотыль на съемках фильма «Белое солнце пустыни». Идея назвать картину «Белое солнце пустыни», по одной из версий, принадлежит первому заместителю председателя Госкино Владимиру Баскакову. Снимать фильм предлагали Юрию Чулюкину и даже Андрею Тарковскому, но они не заинтересовались этой работой. Поначалу отказывался и Владимир Мотыль, но в результате согласился на условиях, что внесет изменения в сценарий.
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Оператор Эдуард Розовский и режиссер Владимир Мотыль на съемках фильма «Белое солнце пустыни». Идея назвать картину «Белое солнце пустыни», по одной из версий, принадлежит первому заместителю председателя Госкино Владимиру Баскакову. Снимать фильм предлагали Юрию Чулюкину и даже Андрею Тарковскому, но они не заинтересовались этой работой. Поначалу отказывался и Владимир Мотыль, но в результате согласился на условиях, что внесет изменения в сценарий. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
Анатолий Кузнецов (Сухов) и Галина Лучай (Катерина Матвеевна) в фильме «Белое солнце пустыни». Когда Владимир Мотыль прочитал сценарий, его смутило, что в картине совсем нет любовной линии. Тогда он придумал Катерину Матвеевну, к которой все время стремится главный герой и которую видит во снах. Первоначально режиссер задумывал внутренние монологи героя, но потом пришла идея, что к любимой он обращается в письмах. Автором текстов этих посланий стал Марк Захаров. А роль возлюбленной Сухова сыграла редактор Центрального телевидения Галина Лучай.
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Анатолий Кузнецов (Сухов) и Галина Лучай (Катерина Матвеевна) в фильме «Белое солнце пустыни». Когда Владимир Мотыль прочитал сценарий, его смутило, что в картине совсем нет любовной линии. Тогда он придумал Катерину Матвеевну, к которой все время стремится главный герой и которую видит во снах. Первоначально режиссер задумывал внутренние монологи героя, но потом пришла идея, что к любимой он обращается в письмах. Автором текстов этих посланий стал Марк Захаров. А роль возлюбленной Сухова сыграла редактор Центрального телевидения Галина Лучай. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Татьяна Федотова (Гюльчатай) в фильме «Белое солнце пустыни». По задумке режиссера, играть жен Абдуллы должны были совершенно разные женщины, разного роста, возраста, внешних данных. Поэтому к съемкам были привлечены не только профессиональные актрисы, но и девушки «из народа»: баскетболистка и студентка филфака Рижского университета, продавец, искусствовед. На роль Гюльчатай вначале взяли студентку циркового училища Татьяну Денисову. Но из-за длительного перерыва в съемках ей пришлось отказаться от роли. Тогда играть Гюльчатай пригласили ученицу хореографического училища имени Вагановой Татьяну Федотову, это стало ее единственной работой в кино.
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Татьяна Федотова (Гюльчатай) в фильме «Белое солнце пустыни». По задумке режиссера, играть жен Абдуллы должны были совершенно разные женщины, разного роста, возраста, внешних данных. Поэтому к съемкам были привлечены не только профессиональные актрисы, но и девушки «из народа»: баскетболистка и студентка филфака Рижского университета, продавец, искусствовед. На роль Гюльчатай вначале взяли студентку циркового училища Татьяну Денисову. Но из-за длительного перерыва в съемках ей пришлось отказаться от роли. Тогда играть Гюльчатай пригласили ученицу хореографического училища имени Вагановой Татьяну Федотову, это стало ее единственной работой в кино. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». На роль таможенника Верещагина режиссер пригласил харизматичного актера Павла Луспекаева, который незадолго до этого вынужден был уволиться из театра, поскольку из-за тяжелой болезни у него были ампутированы части ступней и пальцы на ногах. Режиссер предложил переделать сценарий, чтобы в кадре Верещагин мог опираться на костыль. Но актер категорически отказался от этой идеи и даже все трюки в фильме исполнил сам. Тем не менее сценарий все-таки был изменен непосредственно под фактуру актера: по первоначальной задумке Верещагин был никчемным человеком, пристрастившимся к алкоголю, но на экране воплотился образ богатыря.
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Павел Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». На роль таможенника Верещагина режиссер пригласил харизматичного актера Павла Луспекаева, который незадолго до этого вынужден был уволиться из театра, поскольку из-за тяжелой болезни у него были ампутированы части ступней и пальцы на ногах. Режиссер предложил переделать сценарий, чтобы в кадре Верещагин мог опираться на костыль. Но актер категорически отказался от этой идеи и даже все трюки в фильме исполнил сам. Тем не менее сценарий все-таки был изменен непосредственно под фактуру актера: по первоначальной задумке Верещагин был никчемным человеком, пристрастившимся к алкоголю, но на экране воплотился образ богатыря. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
Кахи Кавсадзе (Черный Абдулла) в фильме «Белое солнце пустыни». Главного антагониста красноармейца Сухова — Абдуллу — сыграл грузинский актер Кахи Кавсадзе. Причем сам режиссер считал Абдуллу не злодеем, а человеком чести, который просто живет по своим законам. И жен он хочет убить тоже по собственным законам чести, как их понимает. Владимир Мотыль добавил в сценарий для Абдуллы несколько фраз и монолог, чтобы зритель почувствовал в этом, пусть и отрицательном, герое человека не только сильного, но и умного. В первоначальном финале фильма жены, которых освободил Сухов, рыдали над погибшим мужем. Но это не понравилось худсовету, и финал пришлось изменить.
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Кахи Кавсадзе (Черный Абдулла) в фильме «Белое солнце пустыни». Главного антагониста красноармейца Сухова — Абдуллу — сыграл грузинский актер Кахи Кавсадзе. Причем сам режиссер считал Абдуллу не злодеем, а человеком чести, который просто живет по своим законам. И жен он хочет убить тоже по собственным законам чести, как их понимает. Владимир Мотыль добавил в сценарий для Абдуллы несколько фраз и монолог, чтобы зритель почувствовал в этом, пусть и отрицательном, герое человека не только сильного, но и умного. В первоначальном финале фильма жены, которых освободил Сухов, рыдали над погибшим мужем. Но это не понравилось худсовету, и финал пришлось изменить. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»
На съемках фильма «Белое солнце пустыни». Работать над картиной было непросто. Техническое оснащение было довольно слабым, даже операторский кран пришлось делать самим из подручных средств. Спартак Мишулин, исполнитель роли Саида, чудом не пострадал, когда в сцене столкновения с басмачами упал со скачущей лошади. А в Дагестане съемочную группу даже обокрали, поэтому пришлось пообещать местному криминальному авторитету небольшую роль в картине, чтобы реквизиту фильма и имуществу сотрудников киностудии ничего не угрожало. Когда фильм был готов, он не понравился руководству Госкино – и картине грозила участь оказаться «на полке». Но по невероятному стечению обстоятельств ленту посмотрел Брежнев, ему кино очень понравилось, и фильм выпустили на экраны.
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На съемках фильма «Белое солнце пустыни». Работать над картиной было непросто. Техническое оснащение было довольно слабым, даже операторский кран пришлось делать самим из подручных средств. Спартак Мишулин, исполнитель роли Саида, чудом не пострадал, когда в сцене столкновения с басмачами упал со скачущей лошади. А в Дагестане съемочную группу даже обокрали, поэтому пришлось пообещать местному криминальному авторитету небольшую роль в картине, чтобы реквизиту фильма и имуществу сотрудников киностудии ничего не угрожало. Когда фильм был готов, он не понравился руководству Госкино – и картине грозила участь оказаться «на полке». Но по невероятному стечению обстоятельств ленту посмотрел Брежнев, ему кино очень понравилось, и фильм выпустили на экраны. 
© «Мосфильм. Золотая коллекция»

30 марта 1970 года на широкие экраны вышел один из самых народных отечественных фильмов — «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. Спустя 55 лет после премьеры эта картина не утратила своей популярности: ее регулярно показывают по ТВ, а фразу «Восток — дело тонкое» и песню «Ваше благородие» знают даже те, кто ни разу не смотрел это кино. К юбилею знаменитой кинокартины «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают историю ее создания.