Симоньян рассказала, за что столетиями боролась Россия

Доктрина России состоит в том, что чужой земли нам не надо, но и своей мы ни пяди не отдадим. Об этом заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, если посмотреть на историю России, то с незапамятных времен, с монгольского ига, шла борьба за возвращение своих исконных земель.

«Своих. Вот оттяпали там Литва с Польшей у нас, воспользовавшись ослаблением нашим во время татаро-монгольского ига, западные территории. Нам надо вернуть. Это вернуть, свое вернуть (…) У нас какая доктрина? Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим», - подчеркнула Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала слова Владимира Зеленского, назвавшего свой возраст «конкурентным преимуществом». Она поинтересовалась, кто же украинскому политику «с утра горилку вместо чая налил».