Стало известно, какой диагноз ставят людям с новым опасным вирусом

Вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из заболевших.

© Газета.Ru

По данным канала, такой диагноз поставили одной из заболевших, у которой наблюдалась вся симптоматика заболевания. Отмечается, что при этой инфекции тесты на коронавирус и грипп будут показывать отрицательные результаты.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в ходе проверки в России не было найдено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в РФ были зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом. Он якобы вызывает высокую температуру и сильный, отходящий с кровью кашель, при этом показывая негативные тесты на грипп и коронавирус.

В начале декабря 2024 года ВОЗ сообщала о вспышке такой «болезни Х» в Демократической Республике Конго. Сообщалось о появлении нового неизвестного заболевания с симптомами, напоминающими грипп.