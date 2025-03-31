Новый терминал аэропорта Камчатки принял первые рейсы

Утром 31 марта аэропорт "Петропавловск-Камчатский (Елизово)" встретил первых пассажиров в новом здании терминала. Теперь все вылеты и прилеты осуществляются из нового комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первые гости терминала - пассажиры рейса "Аэрофлота", прибывшего из Москвы, и "Камчатского авиапредприятия", отправляющегося в Магадан. Всего в течение первого дня работы новый аэровокзал должен принять около 20 рейсов и более 2,5 тысячи человек.

"Лично прошел весь путь прибывшего пассажира - от телескопического трапа до зоны выдачи багажа, и могу с уверенностью сказать: это совершенно новый уровень", - отметил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов. Он подчеркнул, что ранее старый аэропорт был "сдерживающим фактором развития". Новый же стал "большим заделом, который позволит на десятилетия вперед обеспечить все потребности жителей полуострова".

Как ранее сообщала "РГ", общая площадь нового воздушного комплекса - 50 тысяч квадратных метров, а пропускная способность - 1145 пассажиров в час.