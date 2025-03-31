На Камчатке заработал новый аэропорт

Аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» сегодня, 31 марта встретил первые рейсы в новом здании терминала. С этого дня все вылеты и прилеты теперь осуществляются из нового комплекса.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первыми смогли оценить новый терминал пассажиры «Аэрофлота», которые прилетели из Москвы и те, кто «Камчатским авиапредприятием» отправился в Магадан.

Как сказал глава региона Владимир Солодов, новое здание аэропорта открывает возможности для расширения направлений вылета. Ранее авиакомпании не могли этого сделать из-за того, что технические параметры старого здания терминала не соответствовали.

Теперь площадь зон для обслуживания пассажиров в новом терминале составляет 33 тыс. кв. метров – это в пять раз больше, чем в старом. Общая площадь аэровокзального комплекса превысит 50 тыс. кв. метров.

Пропускная способность увеличилась почти в два раза: с 360 до 687 пассажиров в час. После запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации для внутренних и международных авиалиний. Для сравнения в старом терминале было всего 12 стоек.

Зал выдачи багажа внутрироссийских рейсов оснащен двумя багажными каруселями, еще две ленты появятся в международном секторе.

Новый пассажирский терминал включает в себя также пять телескопических трапов, которые позволяют заходить и выходить из самолета сразу в здание аэропорта. Возле воздушной гавани предусмотрена большая парковка на 940 мест.

Изюминкой нового здания станет открытая крыша. В ожидании рейса можно прогуляться там на свежем воздухе с видом на вулканы.

Летом будет завершено благоустройство привокзальной площади: там проведут озеленение территории. Также в этом году в новом терминале начнет работать пятизвездочный отель со спа-зоной и многофункциональным пространством для проведения различных мероприятий.

По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 931 тыс. пассажиров. Ожидается, что после запуска нового терминала эта цифра вырастет.

Отмечается, что строительство нового аэровокзального комплекса началось в декабре 2020 года. Аэропорт согласно сертификату гарантирует прием самолётов и вертолётов любых типов. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,4 тыс. метров.

Финансирование проекта обеспечил ВЭБ.РФ. Общий объем его участия составил 16,9 млрд рублей.