Конюхова подобрал китайский сухогруз

Переход от Южной Америки до Австралии путешественника Федора Конюхова завершился на 115-й день из-за многочисленных поломок весельной лодки. Мореплавателя посреди Индийского океана забрал на борт сухогруз, следующий в китайский порт Циндао, сообщает Telegram-канал экспедиционного штаба.

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"Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong. Мы не знаем, удалось ли поднять на борт лодку "Акрос", - говорится в сообщении находящегося на острове Реюнион центра по координации поисково-спасательных операций, которое цитирует глава штаба Оскар Конюхов.

Несмотря на окончание плавания, Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана.

Об экспедиции

Путешественник собирался добраться от Южной Америки до Австралии, преодолев расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Переход к Австралии стал вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018-2019 годах. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка "Акрос", которая модернизирована для новой экспедиции.

Федор Конюхов завершил переход через океаны из-за поломок на лодке

Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса - 400 кг. На "Акросе" есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, есть спутниковая связь и солнечные батареи.