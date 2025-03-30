Россиянам посоветовали защиту от нового неизвестного вируса

В связи с распространением в России неизвестного вирусного заболевания, вызывающего кровавый кашель, вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев рекомендует населению вернуться к использованию защитных масок. Об этом он заявил в интервью изданию Aif.ru.

Зуев подчеркнул необходимость принятия мер предосторожности, аналогичных тем, которые применяются при борьбе с известными вирусами.

По его мнению, массовое использование масок становится актуальным в сложившейся ситуации, помимо соблюдения других санитарно-гигиенических норм и минимизации контактов в местах массового скопления людей. Он призвал граждан ограничивать посещение общественных мест без крайней необходимости.

Сегодня академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что в ближайшие 24 часа может быть установлена природа нового вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью.

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Накануне стало известно, что в стране начал распространяться неизвестный вирус. По данным журналистов, у всех заболевших наблюдается одинаковый набор симптомов — повышение температуры тела до 39°С, слабость, ломота и сильный кашель.