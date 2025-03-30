На похоронах военкора Прокофьевой заметили венок от Путина

Президент России Владимир Путин прислал траурный венок на прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, пишет РИА Новости.

Прокофьева погибла в среду, 26 марта, в Белгородской области, вместе с ней был оператор Дмитрий Волков, он получил ранение. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине в селе Демидовка Краснояружского района.

Церемония проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналисткой приехали ее коллеги, друзья и близкие.

Ранее сообщалось, что на прощание с погибшим в зоне СВО оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым прислали венок от Путина.

Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военкор «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР.