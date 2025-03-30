Блогер Егор Шип пожаловался, что практически ослеп

Блогер Егор Шип (настоящее имя — Егор Владимирович Кораблин), автор хита про Dior, пожаловался, что в последнее время у него значительно ухудшилось зрение. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© соцсети

Шип пояснил, что зрение упало до -13, и теперь ему нельзя делать коррекцию и носить очки с линзами.

Вместе с тем, заметил блогер, он сохраняет позитив и находит вдохновение в историях других людей. В частности, сравнивает себя со Стиви Уандером, который стал знаменитым, несмотря на то, что был слепым с рождения.

Егор Шип — российский видеоблогер и музыкальный исполнитель. В 2018 году вёл финал российского национального отборочного тура «Детского Евровидения». Также вёл телепроект «Супер Дети Fest» вместе с Катей Манешиной на канале НТВ.

В 2020 году стал одним из основателей Hype House Rus, но вскоре был исключён за нарушение условий пребывания.