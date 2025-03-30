Названы профессии, которые могут сократить  в 2025 году

Потребность в специалистах сферы IT, банков и страхования, может снизиться в 2025 году. Это связано с экономической нестабильностью, меняющимся потребительским спросом и глобальными кризисами. Так считает международный HR-эксперт Зулия Лоикова, сообщает радио Sputnik.

Специалист отметила, что в некоторых отраслях компании вынуждены сокращать штат.

«Например, в IT-секторе после бурного роста с 2019 по 2022 год некоторые компании сейчас пересматривают свои стратегии, сокращают избыточный набранный штат», — сказала Лоикова.

По ее словам, также планируют сокращать рабочие места банки и страховые конторы, что связано со снижением спроса на кредиты.

Кроме того, многие предприятия и организации урезают отделы рекламы и маркетинга.

При этом Лоикова отмечает, что в России имеется дефицит кадров в операционных должностях, в логистике, энергетике, промышленности, сфере услуг, общественного питания и обслуживающего персонала. Не хватает курьеров, кассиров, грузчиков, водителей, уборщиков, дворников и строителей.

Также в регионах заметна нехватка учителей и преподавателей, особенно технических дисциплин.

Эксперт добавила, что работодатели стараются предлагать гибкий график и удаленную занятость, чтобы привлечь и удержать кадры.