Россиян предупредили о штрафе за вынос мусора
За выброшенные в мусорный контейнер батарейки, лампочки, предметы мебели и старые шины грозит административный штраф. Об этом рассказал ведущий специалист Европейской Юридической Службы Евгений Корнеев, передает «Прайм».
Юрист отметил, что законодательство запрещает выбрасывать некоторые отходы наряду с обыкновенным мусором. Например, строительный мусор должен вывозить специальный транспорт.
«Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющей лицензию на транспортирование отходов I — IV классов опасности», — сказал Корнеев.
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Также в мусорные баки нельзя выкидывать батарейки и аккумуляторы, бытовую технику, мебель, старые шины, лампочки, макулатуру, электронику, аэрозоли и химикаты. Они содержат цинк, свинец и кадмий, которые способны нанести ущерб окружающей среде. Утилизировать такой мусор должны специализированные службы.
Корнеев добавил, что нарушителям грозит административная ответственность. В КоАП имеется статья «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Штраф для физических лиц составляет 2 —3 тысячи рублей.
Ранее вступил в силу закон, по которому за мусор, лыжи и велосипеды в подъезде также могут оштрафовать.