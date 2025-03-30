Ситуация в Москве во время Ураза-байрама попала на видео. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах видно толпы празднующих людей и переполненные автобусы.

До этого председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил, что российские мусульмане поддерживают военнослужащих и молятся за тех, кто выполняет задачи в зоне спецоперации на Украине.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой.