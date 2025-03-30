Священник объяснил, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди

Прощение грехов на исповеди не происходит автоматически, окончательное решение о помиловании принимает Господь на Страшном суде, хотя существуют признаки, указывающие на Его милость. Об этом сообщил РИА Новости протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.

Покаяние, или исповедь, является одним из семи церковных Таинств, наряду с крещением, миропомазанием, венчанием, соборованием, священством и причастием (евхаристией). Считается, что через молитвы священника Господь совершает эти Таинства. Как правило, после исповеди верующие участвуют в евхаристии — главном Таинстве Церкви, принимая Тело и Кровь Христовы. Причастие возможно только с благословения священника, которое обычно дается после исповеди.

Во время исповеди человек признает свои грехи, после чего священник читает разрешительную молитву, прося Бога о прощении. Слова священника «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих» означают освобождение от греха, который удерживает нас как узников. Однако, простил ли Господь этот грех, станет известно только на Страшном суде, как отметил Первозванский.

Священнослужитель подчеркнул, что исповедь — это форма, а суть заключается в покаянии. Он также молится о примирении кающегося с Церковью, что означает возвращение к Богу и восстановление отношений с Ним и Его Церковью.

«Это как в человеческих отношениях: если люди сильно поссорились, то просто сказать „Прости меня“ и „Хорошо, я тебя прощаю“ бывает недостаточно. Нужно, чтобы отношения исправились, люди стали вести себя иначе, как минимум, чтобы искренне этого хотели и старались», — добавил клирик.

Иногда священники воздерживаются от чтения разрешительной молитвы, если не видят искреннего раскаяния или надежды на исправление. В таких случаях может быть назначена епитимья — духовное задание для исправления души. За серьезные грехи может быть временно отлучение от причастия, поскольку такие грехи сами по себе отдаляют нас от Бога и Церкви. Священник признал, что это трудные моменты, так как никто не застрахован от падений, даже те, кто регулярно посещает церковь.

По словам Первозванского, большинство прихожан исповедуют «повседневные» грехи, такие как раздражительность, гнев, обиды и невоздержанность.

«С одной стороны, эти грехи не тяжкие, с другой, нет особой надежды, что человек их преодолеет, исправится, по крайней мере, быстро. И понятно, что полностью избавиться от всех страстей человеку невозможно. Тогда священник читает разрешительную молитву, видя искреннее желание, борьбу человека. С тяжкими грехами, например, убийство, аборт и так далее, иначе: в этом случае человек должен твердо обещать, что больше не будет этого делать, и измениться. И только после этого может быть прочитана разрешительная молитва», — передает РИА Новости.

Первозванский призвал исповедоваться и каяться, даже если нет уверенности в том, что грех не повторится. По его словам, важно намерение. Некоторые люди отказываются от исповеди, считая, что все равно будут грешить. Идти на исповедь с намерением продолжать грешить бессмысленно, говорит священник. Но если есть желание не совершать грех, надежда на его преодоление, даже если это пока не удается, необходимо исповедоваться.

Ранее сообщалось, что Самарский районный суд арестовал священника одной из церквей Самары по подозрению в изнасиловании прихожанки. Пострадавшей, как сообщили в правоохранительных органах, ещё не исполнилось 18 лет.