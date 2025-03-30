Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

Необходимо внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе, который якобы распространяется на территории России и вызывает кашель с кровью, и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования. Об этом сообщает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил Онищенко в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что в петербургский Институт имени Пастера, специализирующийся на изучении гриппа, информации о новых вирусных заболеваниях не поступало.

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Онищенко также отметил, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.

Ранее Роспотребнадзор приступил к проверке сообщений о распространении в России якобы нового вируса. Запросы были направлены в администрацию telegram-канала Shot, который первым опубликовал сведения о данном вирусе, передает RT.