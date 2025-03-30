Иностранцам с ВНЖ и гражданством РФ грозят штрафы за иностранные права

Юрист Александр Хаминский предупредил, что с 1 апреля 2025 года иностранцы, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей за использование водительских прав, выданных в других странах.

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Поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения, принятые в 2023 году, обязывают эту категорию лиц, а также граждан РФ, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года, заменить свои иностранные права на российские в течение года со дня вступления закона в силу.

— Крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП («Вождение без прав»), а штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей, — цитирует юриста РИА Новости.

Хаминский отметил, что 1 апреля 2025 года истекает срок упрощенной процедуры замены прав без экзаменов. После этой даты управление транспортным средством с иностранными правами будет квалифицироваться как административное правонарушение, наказуемое штрафом. Кроме того, с 1 апреля для замены прав потребуется сдавать экзамены, причем для категорий C и D необходимо будет пройти обучение в автошколе и сдать как теоретический, так и практический экзамен.

Россияне могут столкнуться с рядом дачных штрафов в 2025 году. Об этом предупредила юрист и доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Она акцентировала внимание на важности соблюдения правил пожарной безопасности и обращения с отходами.