Россиянам дали рекомендации по покраске яиц к Пасхе

В преддверии Пасхи депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT дал рекомендации по подготовке к празднику и покраске яиц.

Иванов отметил, что подготовка к Пасхе — это не только уборка дома и приготовление праздничных блюд, но и прежде всего духовное очищение.

«Важно провести Великий пост в молитве и покаянии, чтобы с чистым сердцем встретить Светлое Христово Воскресение. Пасха — это время прощения, примирения и любви к ближнему», — сказал депутат.

Одним из традиционных символов Пасхи являются крашеные яйца, и Иванов поделился несколькими идеями, как можно красиво и безопасно украсить их к празднику.

«Наши предки веками передавали секреты окрашивания, используя натуральные красители, которые не только безопасны, но и дарят яйцам неповторимые оттенки. Луковая шелуха — классика, дающая богатую палитру от светло-жёлтого до тёмно-коричневого. Свёкла подарит нежный розовый цвет, а куркума — солнечно-жёлтый. Чай каркаде придаст яйцам изысканный фиолетовый оттенок», — отметил он.

Иванов также подчеркнул важность использования безопасных методов окрашивания.

«Лучше отдать предпочтение натуральным красителям или специальным пищевым краскам, которые можно приобрести в магазине», — считает он.

Он также предложил несколько идей для декора яиц.

«Можно использовать кружево, нитки, листья растений, чтобы создать уникальные узоры. А если у вас есть художественные навыки, то можно расписать яйца вручную акриловыми красками, создав настоящие произведения искусства», — добавил Иванов.

Четвёртая неделя Великого поста в 2025 году выпадает на 24—30 марта. Это время посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника.

Что ожидает на этой неделе, какие праздники отмечаются и как правильно соблюдать пост — в материале RT.