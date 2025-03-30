Суд заявил, что родители должны платить коммунальные платежи за детей

В определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам указано, что коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия должны платить родители, даже если они не живут вместе.

При этом, как отмечает РИА Новости, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

«При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — заявили в Верховном суде.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее рассказал, что в России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%.

В подмосковном Министерстве ЖКХ также рассказали, каким категориям граждан положены ежемесячные денежные компенсации, покрывающие 50 или 100% расходов на оплату ЖКУ.