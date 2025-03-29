18% россиян мечтают работать обнимателями и нянями для панд

Согласно новому исследованию, 18% россиян хотели бы работать обнимателями и нянями для панд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на онлайн-школу Skyeng.

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Также в ходе опроса выяснилось, что 30% респондентов были бы не против стать смотрителями частного острова, 14% опрошенных с удовольствием занялись бы тестированием кроватей.

Кроме того, в списке оказались тестировщик водных горок (5%) и менеджер по очередям (2%).

«Эти профессии действительно реальны, хоть и встречаются довольно редко», — отметила менеджер по продукту Марина Евстратова.

Ранее стали известны самые популярные форматы работы в Нижегородской области в начале 2025 года.