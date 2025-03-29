Санкт-Петербург побил очередной тепловой рекорд

Температура воздуха в Санкт-Петербурге побила очередной рекорд, поднявшись до 15 градусов по Цельсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

© Lenta.ru

По данным специалиста, день субботы, 29 марта, стал самым теплым в Северной столице за всю историю наблюдений.

Прежний рекорд для этого дня был зафиксирован в 2007 году — тогда температура воздуха прогревалась до 14,7 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал потепление с 1 апреля почти всем регионам России. В конце рабочей недели тепловой аномалии не будет наблюдаться лишь в Красноярском крае, на западе Якутии и в Забайкалье.

Также он спрогнозировал погоду на выходные, 28 и 29 марта, для жителей столичного региона.