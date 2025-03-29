В Нижнем Новгороде похоронили погибшего на СВО оператора телеканала «Звезда»

Погибшего в зоне СВО оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями. Об этом сообщает РИА Новости.

Погибшего отпели в Сормовском храме Всех святых. На церемонии присутствовали более сотни человек, включая представителей правительства Нижегородской области. Заместитель военного комиссара Сергей Смирнов поблагодарил маму Панова «за сына, который рассказывал правду о том, как воюют наши защитники Отечества на СВО». По его словам, телеоператор показал пример стойкости и любви к родине.

Андрея Панова похоронили на Новосормовском кладбище рядом с отцом. Церемония прошла с воинскими почестями, военный оркестр исполнил гимн России.

По словам друзей и знакомых, Панов неоднократно ездил в горячие точки, регулярно бывал на передовой в зоне СВО. Он жил в одних окопах с бойцами и сам собирался подписать контракт как оператор БПЛА.

24 марта в зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал помочь семье погибшего оператора. У него осталась пожилая мама и сын-школьник.