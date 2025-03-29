Умер советский писатель и сценарист Виталий Раздольский

28 марта ушел из жизни Виталий Раздольский, советский писатель и сценарист, поэт и драматург, участник Великой Отечественной войны.

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Раздольский родился 11 марта 1923 года. На фронтах был дважды тяжело ранен и контужен. Среди его наград - Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

В 1946 году окончил Ленинградский театральный институт. Член Союза писателей СССР и России - с 1966 года.

Первая экранизация - "Игра воображения", фильм-спектакль 1970-х. Раздольский - сценарист снятой на "Беларусьфильме" драмы "Прости нас, мачеха Россия", с Людмилой Гурченко и Петром Вельяминовым.

Произведения автора - пьесы "В кольце тишины" и "Чародей Отверзаев ("Письмо до востребования"), "Великий труд войны", "На перекрестах столетий".

Пометка о кончине литератора появилась сегодня в его профиле на портале "Кино-Театр.Ру".