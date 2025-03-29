Экстрасенс Аделина Панина считает, что конфликт на Украине приближается к завершению, но даже после окончания спецоперации недоброжелатели России не прекратят попытки навредить стране.

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По ее словам, возможны новые провокации, направленные на дестабилизацию ситуации, однако они не изменят общий исход событий.

— Окончательное урегулирование украинского конфликта займет определенное время. Мы все прекрасно помним фразы, как наши недоброжелатели на Западе говорили, что они победят Россию на поле боя. Им сложно после таких высказываний проиграть. Хотя сейчас, когда ситуация движется к концу, все понимают: Россия добьется всех целей, которые изначально поставила, — рассказала она.

Панина отмечает, что Россия продолжит сталкиваться с внешним давлением, но руководство страны готово к этому и просчитывает все шаги наперед. Она утверждает, что Запад всегда завидовал России из-за ее культуры, традиционных ценностей, территорий и природных богатств, а потому попытки ослабить страну не прекратятся. Однако, по ее мнению, эти действия лишь способствуют сплочению народа.

Экстрасенс также прогнозирует рост глобальной нестабильности, особенно на Ближнем Востоке и в некоторых странах содружества независимых государств, где возможны новые конфликты. Тем не менее, несмотря на все вызовы, она убеждена, что Россию ждет период расцвета во всех сферах жизни, передает «МК».

Ясновидящая Анна Новокрещенская в беседе с «Вечерей Москвой» раскрыла, когда конфликт на Украине перейдет в «холодную фазу».