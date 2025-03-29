Бывший зять Сергея Шойгу 35-летний блогер Алексей Столяров сделал предложение руки и сердца своей новой возлюбленной — чемпионке мира по бальным танцам Вере Бондаревой, соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Трогательное событие произошло на московском стадионе «Динамо».

Бондарева не догадывалась о предложении, пока на стадионе не появилась певица Мари Краймбрери, которая исполнила лирическую песню «Все на своих местах». В это же время на экране высветилась большая надпись «Вера, я тебя очень люблю». После этого Столяров сел перед возлюбленной на одно колено и вручил ей кольцо, попросив стать его женой. Девушка ответила ему согласием.

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Столяров признался, что встречается с Бондаревой, в июле 2024 года. Он отметил, что познакомился с будущей избранницей благодаря общим друзьям. По словам Столярова, они сразу друг другу понравились. Блогер подчеркнул, что впервые «нашел адекватного человека, с которым ему классно». Он рассказал, что на одном из первых свиданий они пришли домой, взяли вкусной еды и включили «Гарри Поттера».

В конце 2023 года Столярова подозревали в романе с пиарщицей блогера Вали Карнавал Анной Ильиной. Пару несколько раз видели на мероприятиях и в ресторанах, они вместе путешествовали и делились снимками из одних и тех же локаций.