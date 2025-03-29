Федор Конюхов завершил переход через океаны из-за поломок на лодке

Из-за серьезных поломок систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки путешественник Федор Конюхов был вынужден завершить плавание через два океана на 114-й день экспедиции в Индийском океане.

Из-за поломок систем управления и жизнеобеспечения на лодке «Акрос» Федора Конюхова принято решение завершить плавание через два океана. Мореплаватель находился посреди Индийского океана, когда было принято решение о прекращении экспедиции. В ближайшие дни его заберет проходящее судно, сообщает ТАСС.

Экипаж экспедиционного штаба отметил, что «ключевые системы управления лодкой полностью вышли из строя, а также отказал блок управления автопилотом». В результате лодка не сможет удерживаться на заданном курсе во время штормов, что приведет к новым переворотам и повреждениям.

В штабе добавили, что благоприятные погодные условия ожидаются 30–31 марта, что позволит провести трансфер Конюхова на проходящее судно. Лодку также постараются поднять на борт судна, но если это не удастся, она будет дрейфовать в сторону Австралии.

Экспедиция Конюхова была частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, который начался после успешного прохождения первого этапа в 2018–2019 годах. Лодка «Акрос» была модернизирована для новой экспедиции и оснащена всем необходимым для длительных путешествий в океане.

Напомним, Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие по сложнейшему маршруту и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.

Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов встретил Новый год на одиночной весельной лодке в Южной Атлантике, его новогодним блюдом стал кальмар, пойманный в океане.