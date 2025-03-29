Венок от Путина прислали на прощание с погибшим оператором «Звезды»

Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне СВО оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, которое проходит в Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония прощания началась в 13.00 в Сормовском храме Всех святых. С Пановым пришли проститься десятки коллег — сотрудников региональных и федеральных СМИ.

Напомним, что Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военкор «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР.

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