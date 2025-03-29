Рэпер Апачев признал вину и предложил помощь властям Курской области

Рэпер Аким Апачев признал свою ошибку и извинился перед жителями Суджи после скандала с нецензурными граффити в этом пострадавшем от ВСУ городе.

В Telegram-канале Апачев написал, что он прошел опрос в МВД, признал вину и «готов нести ответственность».

Рэпер отметил, что всегда тепло относился к Курской земле и поехал в Суджу с благими намерениями. Он предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну свою посильную помощь в «восстановлении памятников Курской области после оккупации ВСУ».

По его словам, накал страстей был высок, «но мы все делаем одно дело и работаем на благо России».

«Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки. И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства я задел», — подытожил Апачев.

Ранее адвокат Аграновский призвал проанализировать все мотивы Апачева.