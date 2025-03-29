Силовики начали в Севастополе масштабные режимные мероприятия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Телеграм-канале, что в городе проходит масштабный комплекс режимных мероприятий.

Он попросил граждан сохранять спокойствие и объяснил, что силовые ведомства осуществляют профилактические действия по контролю за соблюдением миграционного законодательства.

В рамках мероприятий силовики могут останаливать транспортные средства, проверять документы.

Развожаев добавил, что все это было согласовано оперштабом города, а о завершении мероприятий будет сообщено дополнительно.

ФСБ: в Крыму женщину задержали за сбор данных о военных объектах

Сообщается, что в основном проверка ведется в Гагаринском районе, а также на территории ряда садоводческих товариществ.