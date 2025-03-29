Куклачев отказался от зарубежных гастролей из-за русофобов

Дрессировщик Юрий Куклачев отказался от зарубежных гастролей из-за недружественного и несправедливого отношения к россиянам. В интервью «КП-Петербург» артист пожелал клеветникам России, чтобы их «головы просветлились».

Куклачев признался, что пока отношение к России не изменится, ему будет сложно планировать гастроли за границей.

«Сегодня я не хочу выступать за рубежом. Я вижу недружественное отношение к нам, несправедливое отношение — вот, что важно», — сказал артист.

При этом, по его словам, труппа не боится никуда выезжать, чтобы дарить людям настоящее искусство.

«Я желаю, чтобы зарубежные головы просветлились, и тогда мы с удовольствием привезем им пушистую силу России», — сказал дрессировщик.

В преддверии своего 76-летия (артист отметит день рождения 12 апреля) Куклачев отправился в рекордно большой тур по России с «пушистой труппой» из 200 кошек. Выступления проходят с аншлагами, в финале зрители аплодируют стоя.

Юрий Куклачев отметил, что 80% билетов на его шоу раздаются семьям участников СВО и ветеранам боевых действий. Для артиста и его семьи это имеет огромное значение.