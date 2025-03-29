Марина Брусникина трогательно высказалась о Веселкине на церемонии прощения с ним

Марина Брусникина, главный режиссер РАМТА, призналась, что знала Весёлкина с 15 лет.

© Московский Комсомолец

"Когда смерть забирает вот так рано людей, которым еще жить и жить, возникает вопрос: почему и за что. Но в этом есть божие провидение, это нужно принять".

"Вам понадобятся силы", - обратилась Брусникина к родным покойного.

Также семью попытался утешить Бородин.

"Надежда Трофимовна, как он вас любил, как он любил прекрасную Танечку - воплощение друга и жены. Он очень любил детей: Алешу, Настю. Этому зрительному залу отдано столько его души, таланта, что его душа останется с нами", - сказал худрук театра.

© Иван Волосюк

В первых заукопойных речах о Васелкине звучат слова, что его образ жизни соответствовал своей фамилии и был действительно веселым по жизни. Худрук РАМТА Алексей Бородин назвал "уход Леши личной потерей. Все воспринимали его каким-то личным чувством. 42 года назад я начал собирать новую команду, и они все ворвались сюда.