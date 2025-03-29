В России вспомнили трагическую гибель бойцов ОМОН в засаде в Чечне

Четверть века назад бойцы ОМОНа из Пермского края были убиты и казнены чеченскими боевиками. Трагическую гибель бойцов в засаде вспомнили в материале «Газеты.Ru».

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В феврале 2000 года объединенный отряд ОМОНа из Перми и Березников отправился в Веденский район. Автоколонна попала в засаду вблизи села Джаней-Ведено, где и погибли 23 сотрудника ОМОН из Березников, 3 — из Перми, а также 10 работников правоохранительных органов.

Вооруженные силы оказались не готовы к борьбе с партизанскими отрядами, которые сменили тактику после поражений в ходе второго штурма Грозного в январе. В результате засад неприятель убивал солдат и уничтожал боевую технику, поэтому милиционеров привлекли для патрулирования и несения постовой службы, хоть их снабжение было не таким, как в армии.

Перед пермским ОМОНом стояла задача зачистить небольшое село Центорой Ножай-Юртовского района, где отсутствовали постоянные гарнизоны. Отряд отправили на двух грузовых автомобилях в сопровождении одного бронетранспортера, вооруженного только крупнокалиберным пулеметом, воздушное прикрытие колонны не осуществлялось. Кроме того, линию, по которой они вели переговоры, прослушивали боевики.

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Павшие сотрудники пермского ОМОНа были посмертно удостоены орденов Мужества.

В 2022 году боевик из банды Шамиля Басаева Максим Понарьин получил пожизненный приговор за атаку на сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики в марте 2000 года.