Поклонникам творчества актера и ведущего - их собралось не меньше ста - разрешили пройти в здание РАМТА. Естественно, после досмотра и пересечения "рамки", также с букетов заставляют снимать целлофановую упаковку. Зал, на сцене которого стоит гроб с телом покойного, затемнен.

На сцене установлены стулья для близких, но в эту минуту треть остается свободной.

© Иван Волосюк

Важно отметить, что гроб с артистом открыт. И зрителей от него не отделили, как это часто бывает, визуальным или букетным барьером - попрощаться совершенно свободно могут все желающие, безучастный проход мимо сцены, когда ты оставляешь цветы и проходишь, вообще не предусмотрен. К десятой минуте скорбной церемонии у гроба собралась гора букетов. В зале рыдает женщина, ей принесли воды и предложили лекарство.

© Иван Волосюк

Еще заметим, что траурных венков пока немного - они сосредоточены у портрета Алексея Алексеевича, установленного на черной подставке. К слову, из-за обилия цветов служители начали укладывать их у края сцены. Прощание проходит в тишине, нарушаемой "фоновой" печальной музыкой.