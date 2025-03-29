Температура выше нормы охватит почти всю Россию
Почти на всей территории России ожидается температура выше нормы.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к 1 апреля температура выше нормы может установиться почти на всей территории России.
– В целом, постепенное повышение температуры охватит всю территорию страны, по нашим расчетам. Практически по всей территории страны к 1 апреля температура будет выше нормы, – цитирует "Интерфакс" слова Вильфанда.
Так, в ближайшие дни температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается на европейской территории страны. А в Красноярском крае и на западе Якутии температура будет выше нормы на 3-4 градуса.
– И только (к 1 апреля) останется один очаг, где температура около нормы, – это Хабаровский край и восток Якутии, – уточнил Вильфанд.
Наиболее теплая погода прогнозируется на юге европейской части России.