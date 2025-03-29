Россиян предупредили об угрожающих изъять домашних животных мошенниках

Мошенники начали обзванивать россиян и вымогать у них деньги, угрожая изъятием домашних животных.

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Об этом заявили в Роскачестве, передает РИА Новости.

«Мошенники обзванивают россиян и представляются якобы сотрудниками "жилищной инспекции", после чего вымогают у них деньги, при этом угрожая изъять их домашних животных, которые якобы "превышают лимит", установленный несуществующим законом», — передает агентство.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что если во время телефонного звонка человек представляется как «сотрудник государственной организации» и требуют деньги за содержание питомцев, то не нужно сомневаться в том, что звонит мошенник. Он также рекомендовал в этом случае немедленно сбросить звонок и обратиться в полицию, поскольку никаких «специальных сборов» за содержание домашних животных «сверх нормы» не существует.