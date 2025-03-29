Что известно о состоянии Кеосаяна, пережившего клиническую смерть

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян хранит молчание о состоянии мужа Тиграна Кеосаяна. Известный режиссер и сын легендарного Эдмонда Кеосаяна находится в реанимации в тяжелом состоянии после трех инфарктов и клинической смерти. Несмотря на то что медики ранее диагностировали у ведущего предынфарктное состояние, он продолжал работать над новыми проектами.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», – признавалась ранее Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

В январе стало известно, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Маргарита Симоньян, делясь своими переживаниями, отметила, что не может описать состояние своей семьи, но призвала всех молиться за выздоровление Кеосаяна. Журналистка призналась: она верит, что он вернется к жизни.

Бывшая супруга Кеосаяна сообщила о своих переживаниях

Медицинский эксперт Андрей Кондрахин прокомментировал ситуацию, отметив, что шансы на восстановление Кеосаяна зависят от состояния его сердечной мышцы. Он подчеркнул, что после клинической смерти вероятность полного восстановления снижается и это вызывает серьезные опасения.

Врачи ранее диагностировали режиссеру предынфарктное состояние, но он продолжать трудиться над новыми проектами.

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