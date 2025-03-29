Десятки ликвидированных ударами FPV-дронов гражданских автомобилей остались вдоль трассы Суджа — Коренево в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, по ней мирное население Суджанского района пыталось спастись от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам командира десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай, от этой дороги до украинских бойцов — порядка двух километров. Отмечается, что она остается одной из наиболее опасных. Удары украинских FPV-дронов по проезжающим здесь машинам не прекращаются.

Стало известно о мародерстве ВСУ в Судже

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что военнослужащие ВСУ превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Это происходит из-за мародерства, вандализма и грабежей.

28 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными.