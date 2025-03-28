Друг экс-мэра Самары Тархова высказался о захоронении пустых гробов

Друг убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Александр Кузнецов прокомментировал распространявшуюся в интернете информацию об инициативе похоронить пустые гробы в память о семье. Его слова приводит «Аргументы и факты».

С инициативой о захоронении пустых гробов выступил бывший адвокат погибшей семьи. Устроить похороны он планировал за счет найденных в одном из сейфов в квартире Тарховых при обыске денег.

«Никаких похорон в ближайшее время не будет. Дочка, наследница Людмила, категорически против этого. Так как нет тел. Пока дальше идут поиски наших Виктора и Натальи. Кроме того, все средства, что были найдены в квартире Тарховых используются как вещдоки. Их трогать никто не может», — прокомментировал это Кузнецов.

Также друг экс-мэра отреагировал на новость о сборе средств для похорон семьи, организованном «господином Ш.». По его словам, данный человек пытается просто пропиариться на трагедии.

«Мы сами устроим похороны, когда придет время. На свои деньги. Стоит уточнить, что Виктор Александрович не работает с ним с 2015-2017 года. Из-за его махинаций. Более того, 12 лет назад он был судим за мошенничество», — отметил Кузнецов.

Напомним, что о пропаже Тарховых стало известно в начале января. Позже выяснилось, что они были убиты собственной внучкой. Она призналась в содеянном, рассказав, что сначала отравила родственников, а затем заморозила их при помощи азота. После этого ее подельник расчленил их тела, раскидав части по мусорным контейнерам в Самаре. Поиски тел Тарховых продолжаются до сих пор.