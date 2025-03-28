Россияне высказались об идее о сокращении приема абитуриентов в вузы

Больше половины россиян выступают против сокращения приема абитуриентов из регионов в столичные вузы. Такими данными поделились аналитики сервиса Mail.ru.

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Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как жители России относятся к идее об ограничении поступления абитуриентов из регионов в вузы главных городов страны. Всего в опросе приняли участие более 50 тысяч человек.

Большинство респондентов (67 процентов) уверены, что доступность поступления в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани только для местных жителей ограничивает возможности абитуриентов из регионов, и это можно расценивать как дискриминацию.

Еще 21 процент считает, что можно ввести ограничения для иногородних с низким баллом, но при этом необходимо оставить возможность поступления для абитуриентов с высокими результатами. Семь процентов высказались положительно за идею дать преимущество местным жителям при поступлении.

60 процентов опрошенных заявили, что главным последствием ограничения приема иногородних абитуриентов в московские вузы — усложнение получения высшего образования для поступающих из регионов, передает сервис Mail.ru.

12 марта председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Она считает, что такие вузы набирают студентов «со всей страны» и «штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны».

Новые правила приема в российские вузы вступили в силу с 1 марта, а также обновился перечень предметов для поступления по всем направлениям и специальностям. Сроки приема документов теперь унифицированы — старт начинается с 20 июня. Завершение приема на бюджетные места бакалавриата, специалитета и магистратуры закончится 1 сентября, а на контракт и дополнительный набор — до 1 октября.