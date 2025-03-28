Минюст внес в список иноагентов диджея Бровкова и историка Щербакову

Министерство юстиции России добавило в список иностранных агентов диджея Артема Бровкова* и историка Ирину Щербакову*. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в список также попали спортивный комментатор Александр Шмурнов* и интернет-проект «Объектив»*. Как объяснили в Минюсте, все они были добавлены в реестр из-за «фейках о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ».

«Двадцать восьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Бровков*, К.Ф. Черепанова*, А.И. Шмурнов*, И.Л. Щербакова*, а также интернет-проект "Объектив"», — сообщило ведомство.

Ранее в Минюсте и Минфине России провели выемки документов по делу «Роснано».

*признаны иностранными агентами Минюстом России.