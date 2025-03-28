Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову отказались продавать спиртное в алкомаркете у его дома. Об этом сообщает «Абзац».

Издание опубликовало беседу корреспондента с продавщицей магазина, которая наотрез отказалась обслуживать Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО), которое состоится 9 апреля.

«Я не дорожу никакой работой. Мне все равно», — сказала женщина.

Михаил Ефремов прописан в шестикомнатной квартире в Хамовниках. В ней он отбывал домашний арест в июне 2020 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов заявлял, что после освобождения не будет употреблять спиртное.