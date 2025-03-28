Россиянка «воскресла» в дагестанской мечети во время прощания с ней

Во время прощального ритуала в дагестанской мечети жительница региона внезапно вернулась к жизни, ее госпитализировали.

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По данным журналистов, у женщины ухудшилось самочувствие, она потеряла сознание, и родственники подумали, что россиянка скончалась.

Она открыла глаза уже на ритуальном омовении в мечети.

Предварительно, у россиянки диагностировали «синдром Лазаря» — спонтанное восстановление кровообращения после остановки сердца. Этот феномен получил название из истории о воскрешении человека, которая описана в Евангелии от Иоанна, передает Telegram-канал Новости Дагестана.

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