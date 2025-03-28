Артемий Лебедев назвал проклятье России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал позором России то, что в стране не могут сделать узнаваемую марку автомобиля. Он заявил, что марки отечественных машин не имеют индивидуальности.

Лебедев признался, что неоднозначно относится к российским автомобилям Aurus.

«Это очень круто, что наша страна может производить автомобили такого люксового уровня. Но считаю одновременно, что это и наш позор и наше вообще проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим отдельным узнаваемым лицом», — посетовал дизайнер.

Он уточнил, что российский Aurus похож на машины марки Rolls-Royce. По мнению блогера, российские специалисты способны разработать новый качественный дизайн автомобиля, пишет Лента.ру.

Ранее "СП" писала, что стало известно, что московский суд со второй попытки все же наложил штраф на блогера и дизайнера Лебедева.