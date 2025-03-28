Опекуну российского бойца СВО отказали в выплатах

В Хабаровском крае опекуну бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах. Об этом сообщила пресс-служба судов российского региона в Telegram-канале.

После смерти военнослужащего на фронте россиянка обратилась за страховой выплатой, заявив, что с трех лет воспитывала его. У участника СВО также остались жена и несовершеннолетний ребенок.

Страховая компания отказалась выплатить женщине компенсацию, обосновав это тем, что она не является законным опекуном погибшего. Дело дошло до суда, который встал на сторону истца, признав, что женщина действительно исполняла обязанности по воспитанию и содержанию бойца в течение многих лет, хотя официально статуса опекуна не имела.

«Истец фактически осуществляла воспитание и содержание [военнослужащего] за счет собственных средств и надлежащим образом, не получая вознаграждения или опекунское пособие, (...) вырастив его как достойного члена общества — защитника Отечества», — говорится в обосновании решения суда.

Ранее в Иркутской области произошел спор из-за «гробовых» выплат бойца СВО. Претендентами на получение денег оказались как его родные сестры, так и опекун, и мать его ребенка, с которым тот не состоял в официальном браке.