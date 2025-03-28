Российская чиновница записала клип с распятием и разозлила верующих

Православные активисты призвали привлечь к ответственности бывшую вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову из-за клипа с распятием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Причиной стал ролик, который Терешкова записала для поздравления своих знакомых с юбилеем. Она опубликовала его в своем Telegram-канале: на нем экс-чиновница вместе с мужчиной в кожаных костюмах исполнили песню группы «Алиса» —«Все это рок-н-ролл». В одном из эпизодов использовались кадры из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» с моментом распятия Христа.

Члены центра «Сорок сороков» обвинили Терешкову в глумлении над священным символом и потребовали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих. Бывшая вице-мэр ответила на претензии, заявив, что не видит в этом ничего зазорного. При этом ролик из канала она решила удалить.