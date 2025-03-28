Стало известно об исчезновении Марии Голубкиной из соцсетей после похорон матери

Актриса Мария Голубкина пропала из социальных сетей сразу после похорон своей матери Ларисы Голубкиной, которые состоялись 25 марта. Как сообщает Teleprogramma.org, артистка предпочла поставить на паузу любое общение с подписчиками.

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В издании отметили, что в отличие от многих других знаменитостей, которые готовы поделиться своими эмоциями по поводу тяжелой утраты, Голубкина пока никак не высказывалась по поводу смерти своей матери.

Единственная публикация, размещенная актрисой в личном блоге, включала объявление даты и места прощания с Ларисой Голубкиной, но никакими комментариями со стороны самой Марии пост не сопровождался.

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что артистка публично не сообщала о смерти матери. О том, как Мария узнала о случившемся, в публикации в своем телеграм-канале рассказала ее сестра по отцу, актриса Мария Миронова. По ее словам, они вместе репетировали на сцене, когда у Марии Голубкиной неожиданно зазвонил телефон, она вышла, а после возвращения актриса сообщила всем трагическую новость.