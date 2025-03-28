Делегация Минобороны РФ не пострадала в Мьянме при землетрясении

Члены делегации Минобороны РФ, прибывшие на парад Вооруженных сил Мьянмы в Нейпьидо, при землетрясении не пострадали. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в российском посольстве.

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Напомним, что мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы 28 марта. По различным данным, его магнитуда достигала от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

«Члены делегации не пострадали», — рассказали в посольстве.

Кроме того, дипломатам не поступала информация о пострадавших в результате катаклизма россиянах. В официальном Telegram-канале посольства сообщается, что в населенных пунктах на севере страны есть разрушения, а метеослужбы предупреждают о вероятности повторных толчков. Граждан РФ призвали принимать необходимые меры предосторожности, а при необходимости связываться с посольством в Янгоне.