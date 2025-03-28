Эксперты МАГАТЭ посетили хранилище дизельного топлива на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществили проверку хранилища дизельного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС) после заявлений министерства иностранных дел Украины о повреждении топливного резервуара атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

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По ее информации, сотрудники ЗАЭС вместе с представителями Ростехнадзора показали экспертам МАГАТЭ хранилище дизельного топлива. Целью проверки являются контроль целостности резервуаров и подтверждение наличия топлива для аварийных дизель-генераторов, обеспечивающих энергоснабжение станции в критических ситуациях.

17 марта глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что сейчас уровень напряженности на Запорожской АЭС и в Энергодаре не снижается. По его словам, идет очень жесткое противостояние на линии соприкосновения между российской армией и Вооруженными силами Украины (ВСУ), удары по российской стороне происходят прямо в считаных сотнях метров от территории станции.