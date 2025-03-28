Эксперты МАГАТЭ посетили хранилище дизельного топлива на ЗАЭС

Газета.Ru

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществили проверку хранилища дизельного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС) после заявлений министерства иностранных дел Украины о повреждении топливного резервуара атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Эксперты МАГАТЭ посетили хранилище дизельного топлива на ЗАЭС
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По ее информации, сотрудники ЗАЭС вместе с представителями Ростехнадзора показали экспертам МАГАТЭ хранилище дизельного топлива. Целью проверки являются контроль целостности резервуаров и подтверждение наличия топлива для аварийных дизель-генераторов, обеспечивающих энергоснабжение станции в критических ситуациях.

17 марта глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что сейчас уровень напряженности на Запорожской АЭС и в Энергодаре не снижается. По его словам, идет очень жесткое противостояние на линии соприкосновения между российской армией и Вооруженными силами Украины (ВСУ), удары по российской стороне происходят прямо в считаных сотнях метров от территории станции.

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